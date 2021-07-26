В центре Азова парень на иномарке сбил пенсионерку

В Азове 67-летняя женщина попала под колеса иномарки на «зебре». Происшествие случилось в центре города около 11 часов 28 июля.В то утро 25-летний парень за рулем авто «Хендай Акцент» ехал по переулку Красноармейскому. В районе дома № 82 он начал поворачивать налево. В этот момент дорогу по «зебре» переходила 67-летняя женщина. Автомобилист не успел остановиться и сбил пешехода.- В результате ДТП пострадавшую с травмами доставили в больницу, - добавил инспектор по безопасности дорожного движения отделения ГИБДД МО МВД России «Азовский» капитан полиции Геннадий Правдюков.