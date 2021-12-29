В ЦБЖ Ростова собаки погибли во время фейерверков в новогоднюю ночь

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Для некоторых животных ЦБЖ Ростова новогодняя ночь-2022 стала последней. Салюты и фейерверки в честь Нового года стали последним, что слышали питомцы приюта.В центре рассказали, что на Портовой две собаки скончались от сердечного приступа, услышав взрывы салютов. Еще одну собаку загрызли другие питомцы, испугавшись громких звуков фейерверков. Несмотря на усилия медиков, спасти животных не удалось.Еще одна собака получила травмы, застряв между прутьев в попытке выбраться из клетки, когда услышала звуки петард.