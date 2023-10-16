В больнице скончался школьник, получивший удар током на ж/д станции в Каменске

Фото: DonDay

В больнице скончался 12-летний школьник, получивший удар током на железнодорожной станции в Каменске-Шахтинском. Подросток погиб 15 октября от сильнейших ожогов тела. Об этом со ссылкой на источник сообщает Donday.ru.Вечером 13 октября уроженец Донецка отпросился у мамы переночевать у друга дома. Однако вместо этого он отправился гулять с двумя другими мальчиками. В ходе прогулки ребята решили посмотреть в Каменске на военную технику. Они вызвали такси и отправились в другой город. Приятели прибыли на железнодорожную станцию Каменскую около 03:00. Тогда один из них забрался на вагон грузового поезда и решил сделать селфи. Поднявшись, он попал прямо под провода и получил мощный разряд током.В результате ЧП школьнику обожгло 85% тела. Его экстренно доставили в Центральную городскую больницу Каменска. Несмотря на попытки врачей спасти ребенка, вскоре он скончался.Юноша рос без отца, его воспитывала мама. Она лишилась своего единственного ребенка.Напомним, ранее по факту травмирования школьника током возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта».