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В больнице скончались мама и 10-летний сын, пострадавшие в массовом ДТП под Ростовом

В больнице скончались мама и 10-летний сын, пострадавшие в массовом ДТП под Ростовом
В больнице скончались мама и 10-летний сын, пострадавшие в ДТП на трассе под Ростовом. Авария случилась 8 августа на М-4 «Дон».

Как ранее сообщалось, на 1 088-м километре автодороги водитель «Тойоты Камри» выехал на «встречку», где врезался в другую «Тойоту Камри». После чего по инерции иномарка врезалась в грузовик и «Ниссан Жук». Водитель первой «Тойоты Камри» скончался на месте происшествия.

Его супругу и 10-летнего сына доставили в больницу. Однако сила удара авто была такой сильной, что пострадавшие не выжили. Они скончались в больнице от полученных травм.

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