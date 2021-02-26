В больнице Ростова скончался второй мужчина, пострадавший при взрыве газового баллона
В одном из отделений ГБСМП скончался второй мужчина, пострадавший при взрыве газового баллона. Дмитрия Гущина не стало 2 марта.
По информации источника Rostov.ru, у 42-летнего мужчины диагностировали 60% ожогов тела, в том числе ожог лёгких. Первое время он находился в реанимации ЦГБ Зверево, затем его перевели в Ростов. Вероятно, состояние пациента ежедневно ухудшалось. Последние шесть дней Дмитрий находился на аппарате ИВЛ.
Напомним, несчастье в семье Гущиных случилось утром 22 февраля в хуторе Малоканском Красносулинского района. В частном доме, где находились двое мужчин и 15-летний ребёнок, взорвался газовый баллон. Мальчик с 15% ожогов смог выжить. У него пострадали только руки, ступни и лицо. Родственники несовершеннолетнего, к сожалению, получили травмы, несовместимые с жизнью. Дядя, 32-летний Сергей, скончался 26 февраля в реанимации ЦГБ Зверево с 96% поражения тела.
Сейчас у Макара осталась только мама. После трагедии семье негде жить. Помощь в поиске жилища оказывает поисково-спасательный отряд «Дон».