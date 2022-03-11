В больнице ГУФСИН в Ростове скончался экс-директор филиала «Росгранстроя»
В туберкулезной больнице №19 ГУФСИН по Ростовской области скончался экс-директор филиала «Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы». Сергей котов умер от инфаркта 14 марта в палате медучреждения на улице Тоннельной, 4А.
По информации DonDay.ru, в больницу его привезли 22 февраля. Мужчине оказывали необходимую помощь, но утром 14 марта ему стало плохо. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Бывший глава филиала Росгранстроя скончался в возрасте 57 лет.
Сергей Котов отбывал наказание по статьям «Превышении должностных полномочий» и «Получение взятки в особо крупном размере». В 2017 году ФГКУ «Росгранстрой» и некая фирма «Наследие» заключили контракт на 30 милллионов рублей. По его условиям должна была осуществляться поставка и монтаж оборудования для шести автомобильных пропускных пунктов в Ростовской области - на границе России и Украины. Помимо этого, бывший чиновник получил в качестве взятки «Мерседес». Таким образом исполнитель выразил благодарность Котову за подписание актов приемки невыполненных работ.
Его осудили в августе 2020 года на восемь лет два месяца колонии строгого режима.