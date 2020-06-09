В Белой Калитве жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара

В городе Белая Калитва Ростовской области произошёл пожар. Около 10 часов 11 июня случилось возгорание в доме № 5 по улице Строителей.На месте спасатели выяснили, что под лестничной клеткой горят мусор и стройматериалы. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Едкий дым быстро заволок весь подъезд до верхнего этажа.Некоторые успели надышаться дымом, и пожарные дали им кислородные маски. В результате ЧП никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.