В Белой Калитве жильцов многоэтажки эвакуировали из-за пожара
В городе Белая Калитва Ростовской области произошёл пожар. Около 10 часов 11 июня случилось возгорание в доме № 5 по улице Строителей.
На месте спасатели выяснили, что под лестничной клеткой горят мусор и стройматериалы. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Едкий дым быстро заволок весь подъезд до верхнего этажа.
- К тушению привлекали три пожарных расчёта, - прокомментировали в Белокалитвинском пожарно-спасательном гарнизоне. - Проведена эвакуация жителей.
Некоторые успели надышаться дымом, и пожарные дали им кислородные маски. В результате ЧП никто не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.