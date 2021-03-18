В Батайскую колонию пытались провезти наркотики

В батайскую колонию пытались провезти несколько свертков с наркотическими веществами.16 марта 2021 года на территорию исправительной колонии №15 прибыл грузовик для того, чтобы доставить в учреждение необходимое сырье. На пункте досмотра, в водительской сумке с инструментами были найдены три свертка с неизвестным порошком. Они были помещены в корпус обычных маркеров.Найденные вещества отправили на экспертизу, после которой было установлено, что содержимое является наркотиком. Его вес составил 8,31 граммов.На водителя большегруза завели уголовное дело по статье «Хранение, приобретение, перевозка наркотических средств». Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.