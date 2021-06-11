В Батайске задержали мотоциклиста, который сбил сотрудника ДПС и скрылся
В Батайске задержали мотоциклиста, который сбил сотрудника ДПС, требовавшего остановиться. Происшествие случилось 13 июня на улице Промышленной.
Как ранее сообщалось, водитель управлял двухколесным транспортом без водительских прав. На требование правоохранителя остановиться он не только не сделал это, но и наехал на полицейского. Сотрудника ГИБДД с травмами госпитализировали.
Спустя два дня нарушителя ПДД удалось задержать. Местный житель просматривал камеры видеонаблюдения вместе с сотрудниками полиции и узнал водителя. Батайчанин рассказал, что похожий мужчина работает на ближайшей СТО.
При задержании молодой человек отрицал свою вину, аргументируя тем, что его мотоцикл не подходит под описание. Но в телефоне парня нашли фотографии того самого транспорта. Отпираться не было смысла, поэтому горе-гонщик признался в содеянном.
Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.