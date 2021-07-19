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В Батайске во время пожара в магазине спасли 15 человек

В Батайске во время пожара в магазине спасли 15 человек

В Батайске произошел пожар в магазине. Происшествие случилось 20 июля около 12:30 на улице Северная Звезда.

Огонь вспыхнул в момент, когда в здании находились люди. Очевидцы заметили дым и вызвали на помощь спасателей. Приехавшая бригада помогла выбраться людям из горящего здания. Всего спасено было 15 человек. К счастью, никто из них не пострадал.

Пожарные справились с огнем примерно за десять минут. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения пожара привлекались 10 человек личного состава и две единицы техники. Причина возгорания пока остается неизвестной.

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