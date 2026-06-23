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В Батайске в аквапарке утонул трехлетний мальчик

В Батайске в аквапарке утонул трехлетний мальчик


В Батайске случилась трагедия на территории развлекательного комплекса. Там погиб трехлетний ребенок.

По данным Следственного комитета, мальчик находился в открытом бассейне. В какой-то момент он ушел под воду и больше не всплыл. Спасатели не смогли вернуть его к жизни.

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.

Прокуратура Ростовской области также начала проверку.
Фото: СУ СКР России по Ростовской области
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