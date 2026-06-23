В Батайске в аквапарке утонул трехлетний мальчик

Фото: СУ СКР России по Ростовской области

В Батайске случилась трагедия на территории развлекательного комплекса. Там погиб трехлетний ребенок.По данным Следственного комитета, мальчик находился в открытом бассейне. В какой-то момент он ушел под воду и больше не всплыл. Спасатели не смогли вернуть его к жизни.Следователи уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека.Прокуратура Ростовской области также начала проверку.