В Батайске пьяный водитель спровоцировал массовую аварию



В Батайске пьяный водитель разбил три машины. Авария случилась на улице Ленина вечером 17 декабря, сообщил Battime.



По предварительным данным, 45-летний пьяный автомобилист выехал на встречную полосу. В Сети пишут, что машина врезалась в «Ниссан». В результате вторая иномарка столкнулась с попутной иномаркой «Киа».



– Мужчину отстранили от вождения. Он прошел медосвидетельствование, которое показало у него наличие запрещенных веществ в крови, – рассказ начальник отделения ГИБДД города Батайска Сергей Федоров. – Госпитализация пострадавшим не понадобилась. Детали происшествия устанавливаются.