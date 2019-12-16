Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Батайске пьяный водитель спровоцировал массовую аварию

В Батайске пьяный водитель спровоцировал массовую аварию
В Батайске пьяный водитель разбил три машины. Авария случилась на улице Ленина вечером 17 декабря, сообщил Battime.

По предварительным данным, 45-летний пьяный автомобилист выехал на встречную полосу. В Сети пишут, что машина врезалась в «Ниссан». В результате вторая иномарка столкнулась с попутной иномаркой «Киа».

– Мужчину отстранили от вождения. Он прошел медосвидетельствование, которое показало у него наличие запрещенных веществ в крови, – рассказ начальник отделения ГИБДД города Батайска Сергей Федоров. – Госпитализация пострадавшим не понадобилась. Детали происшествия устанавливаются.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.