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В Батайске парень попал в больницу после укуса змеи

В Батайске парень попал в больницу после укуса змеи
В городе Батайске Ростовской области 25-летний парень попал в больницу после укуса змеи. Информацию об этом сообщили врачи городской больницы 3 апреля.

Молодой человек обратился за помощью к медработникам с укусом в области левой голени. Он сообщил, что его укусила змея. Была ли она ядовитая или нет, парень не знал. Врачи осмотрели пациента и взяли необходимые анализы. После обследования батайчанина положили в стационар.

В настоящее время парень чувствует себя хорошо. Случай с укусом стал первым в Батайске с начала года.

Добавим, что первую помощь необходимо получить сразу после укуса змеи. По рекомендации зоолога к отжиманию яда нужно приступить в течение 5-7 минут. Затем необходимо придать укушенной конечности неподвижность, фиксируя ее с помощью тут же изготовленных шин, уложить пострадавшего на носилки и доставить в стационар.
Фото: Rostov.ru
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