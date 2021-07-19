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В Батайске «Нива» вылетела в канаву: пострадали двое

В Батайске «Нива» вылетела в канаву: пострадали двое

В Батайске водитель внедорожника вылетел в канаву. ДТП случилось 20 июля около 15:00 на улице Орджоникидзе.

Автомобилем марки «Шевроле Нива» управлял 59-летний инвалид. Он двигался по автодороге. В районе дома № 115 мужчина не справился с управлением, и машину занесло в канаву. Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На место случившегося вызвали все экстренные службы.

По словам очевидцев, травмы получили две женщины-пассажирки. Одну из них забрали в больницу. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, сам водитель от помощи медиков отказался.

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