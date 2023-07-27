В Батайске мужчина скончался за рулем авто из-за сердечного приступа

Татьяна Носаченко

В Батайске Ростовской области мужчина скончался за рулем легковушки из-за сердечного приступа. Авария случилась около 10:00 на улице Урицкого.По предварительным данным, 49-летнему водителю за рулем «Дэу Нексии» стало плохо возле дома № 32. Из-за этого мужчина не справился с управлением и на полном ходу протаранил припаркованный «Киа Пиканто», который принадлежит 37-летней женщине.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии погиб водитель «Дэу Нексии». Предварительно у него случился сердечный приступ.