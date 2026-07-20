В Батайске Минприроды ищет причину сильного химического запаха

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В городе Батайске Ростовской области Минприроды выясняет причину сильного химического запаха. Об этом сообщили на сайте ведомства 20 июля.Ранее жители массово жаловались на сильный запах газа на улицах Сальской, Томской и Волжской в западной части города. В округе находятся газовые и метановые заправки.- Были осмотрены территории, на которые указывают жители как на возможные источники запаха. В отношении лиц, осуществляющих производственную деятельность в промышленной зоне, готовятся предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства, - сказано в сообщении.Результаты обследования опубликуют позднее.