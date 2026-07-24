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В Батайске инстадиву на «Камри» наказали за нарушение ПДД

В Батайске инстадиву на «Камри» наказали за нарушение ПДД
Инстадиву на «Камри» из Батайска наказали за нарушение ПДД. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

В соцсетях ранее массово распространили видео с женщиной на пассажирском кресле «Тойоты Камри». Жительница распевала песни, высовывала тело и ноги в окно и заигрывала с пешеходами. Водитель авто разъезжал по тротуарам и игнорировал дорожную разметку.

Ролик вызвал общественный резонанс. Люди решили, что женщина подвергает всех опасности.

Кадры привлекли сотрудников Госавтоинспекции региона. Нарушительницей оказалась 34-летняя жительница Батайска. В отношении нее составили административный протокол по статье «Нарушение Правил дорожного движения (ПДД) пешеходом или пассажиром транспортного средства».
Фото: СоцСети
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