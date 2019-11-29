В Батайске без вести пропал 12-летний мальчик



В Батайске отец разыскивает своего без вести пропавшего сына. Владимир Панферов 1 декабря вышел из машины своего отца в районе улицы Мира и пропал без вести.



Мужчина не смог дозвониться сыну, потому что мальчик оставил телефон в салоне авто. Батайчанин не может понять, куда мог пропасть его сын.



Он подал заявление в полицию и обратился к СМИ за помощью в поисках. Пропавший школьник был одет в синюю куртку с капюшоном и синие джинсы (на левой коленке разорваны по моде).



Если у вас есть информация о местонахождении Вовы, просьба срочно связаться в родителями по телефону: 8-951-848-12-21 или позвонить в полицию: 02.