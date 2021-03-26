В Багаевском районе иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево

На трассе Ростов-Семикаракорск-Волгодонск иномарка «Шевроле Клан» вылетела в кювет и врезалась в дерево. ДТП случилось 29 марта около 10:00 в Багаевском районе.Как выяснилось, за рулем иномарки находился 38-летний водитель. Он ехал в сторону Волгодонска и по непонятным причинам решил остановиться на обочине. Однако сделать это ему не удалось, во время торможения что-то пошло не так и автомобиль вылетел в кювет, врезавшись в дерево. Удар пришелся на переднюю часть авто, которая уже не подлежит восстановлению.По информации УГИБДД в результате ДТП пострадала 72-летняя пассажирка, ее с травмами доставили в больницу.