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В Азовском районе водители пострадали в столкновении двух иномарок

В Азовском районе водители пострадали в столкновении двух иномарок
На трассе в Азовском районе 70-летняя пенсионерка пострадал в аварии с двумя иномарками. Происшествие случилось 11 июля около 20:30 под селом Пешково.

В тот вечер 70-летняя женщина за рулем «Форд Фьюжн» ехала по автодороге Азов - Ейск. В районе 12-го километра она не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в попутный «Хендай Акцент».

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали оба водителя - пенсионерка и 31-летний мужчина из «Акцента». Их госпитализировали.

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