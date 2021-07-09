В Азовском районе водители пострадали в столкновении двух иномарок

На трассе в Азовском районе 70-летняя пенсионерка пострадал в аварии с двумя иномарками. Происшествие случилось 11 июля около 20:30 под селом Пешково.В тот вечер 70-летняя женщина за рулем «Форд Фьюжн» ехала по автодороге Азов - Ейск. В районе 12-го километра она не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в попутный «Хендай Акцент».Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали оба водителя - пенсионерка и 31-летний мужчина из «Акцента». Их госпитализировали.