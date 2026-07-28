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В Азовском районе водитель без прав сбил подростка

В Азовском районе водитель без прав сбил подростка

В Азовском районе водитель без прав сбил 17-летнего подростка. Происшествие случилось вечером 27 июля в селе Самарском на улице Ленина, 122.

По предварительным данным, водитель совершил наезд на несовершеннолетнего и скрылся с места аварии. Спустя время автомобилиста задержали. В отношении мужчины составили административные протоколы за оставление места аварии, а также за вождение автомобиля лицом, лишенным прав.

В результате столкновения подростку понадобилась помощь врачей, сообщили в ГАИ.
Фото: Госавтоинспекция РО
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