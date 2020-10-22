В Азовском районе столкнулись две легковушки: пятеро пострадали

Под Ростовом в аварии с двумя иномарками пострадали пять человек. ДТП случилось вечером на трассе в Азовском районе.Не справившись с управлением, водитель за рулем «Шевроле Лачетти» выехал на «встречку», где и протаранил «Рено Логан». Столкновение было такой силы, что от машины осталась только груда металла.- В результате аварии госпитализировали водителей обеих машин, а также двух пассажиров «Рено» и одного - «Шевроле», - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.