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В Азовском районе столкнулись две легковушки: пятеро пострадали

В Азовском районе столкнулись две легковушки: пятеро пострадали
Под Ростовом в аварии с двумя иномарками пострадали пять человек. ДТП случилось вечером на трассе в Азовском районе.

Не справившись с управлением, водитель за рулем «Шевроле Лачетти» выехал на «встречку», где и протаранил «Рено Логан». Столкновение было такой силы, что от машины осталась только груда металла.

- В результате аварии госпитализировали водителей обеих машин, а также двух пассажиров «Рено» и одного - «Шевроле», - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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