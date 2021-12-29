В Азовском районе полицейского нашли мертвым

Фото: www.avtovzglyad.ru.

В Азовском районе обнаружили тело полицейского. Труп мужчины нашли ночью 5 января.Тело умершего обнаружили в одном из частных домов на улице Речной села Платоно-Петровки. Родственники пытались сначала привести мужчину в чувства, но все безрезультатно. Тогда они вызвали скорую помощь и правоохранителей. Медики констатировали смерть. На теле мужчины не обнаружили телесных повреждений, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.Известно, что умерший полицейский работал в отделе № 5 Ростова-на-Дону.