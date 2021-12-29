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В Азовском районе полицейского нашли мертвым

В Азовском районе полицейского нашли мертвым
В Азовском районе обнаружили тело полицейского. Труп мужчины нашли ночью 5 января.

Тело умершего обнаружили в одном из частных домов на улице Речной села Платоно-Петровки. Родственники пытались сначала привести мужчину в чувства, но все безрезультатно. Тогда они вызвали скорую помощь и правоохранителей. Медики констатировали смерть. На теле мужчины не обнаружили телесных повреждений, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Известно, что умерший полицейский работал в отделе № 5 Ростова-на-Дону.
Фото: www.avtovzglyad.ru.
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