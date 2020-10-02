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В Азовском районе на большой площади сгорело поле

В Азовском районе на большой площади сгорело поле
Возгорание сухой растительности в Ростовской области распространилось на 300 квадратных метров. Происшествие случилось 5 октября в поселке Овощном Азовского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Около полудня в службу спасения поступил вызов: на территории ДНТ «Ромашка» полыхало поле. На место прибыли 18 человек личного состава и шесть пожарных машин. Спустя час спасателям удалось локализовать огонь, а к 15 часам полностью ликвидировать.

- Огонь распространился на территорию площадью около 300 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

К счастью, никто из людей не пострадал.

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