В Азовском порту без вести пропал 50-летний рабочий

В Азове уже девять дней разыскивают 50-летнего мужчину. Валерий Михайловский в ночь с 16 на 17 февраля отправился на работу и не вернулся домой.Родная сестра пропавшего Наталья рассказала изданию azov.donday.ru, что дончанин в полночь ждал очередь на выгрузку зерна в Азовском порту. Деньги и документы он, как обычно, взял с собой и оставил в машине.Валерий Иванович не выходит на связь уже больше недели.Пропавший около 170 сантиметров ростом и среднего телосложения. У мужчины короткие волосы, с проседью. Особых примет нет.Если вы видели прохожего с описанными приметами или знаете что-нибудь о местонахождении Валерия, сообщите по телефонам: 8-989-710-94-07 или 8-918-518-76-07.