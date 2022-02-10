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В Азове водитель легковушки погиб в столкновении с КамАЗом

В Азове водитель легковушки погиб в столкновении с КамАЗом

В городе Азов Ростовской области произошло смертельное ДТП с КамАЗом. Авария случилась 12 февраля примерно в 2:30.

По предварительным данным, за рулем автомобиля марки «Лада-211440» находился 28-летний водитель. Он ехал по улице Кооперативной. Неподалеку от дома №32 парень разогнался, не справился с управлением и на высокой скорости врезался в КамАЗ, который стоял с краю проезжей части.

Шансов выжить у молодого человека практически не было. Как рассказал инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский», капитан полиции Геннадий Правдюков, от множественных травм он погиб на месте случившегося.
Фото:инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский», капитан полиции Геннадий Правдюков
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