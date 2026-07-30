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В Азове разыскивают без вести пропавшего мужчину, нуждающегося в медпомощи

В Азове разыскивают без вести пропавшего мужчину, нуждающегося в медпомощи

В Азове разыскивают без вести пропавшего 58-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи.

Как сообщает Donday, Валерий Ефимов не возвращался домой с 28 июля. Его родные забили тревогу и обратились в полицию.

Азовчанин страдает болезнью Паркинсона, что значительно осложняет его самостоятельное передвижение и ориентацию в пространстве.

В день исчезновения Валерий Ефимов был одет в шорты и синюю футболку. Рост мужчины равен 172 сантиметрам, у него среднее телосложение, седые волосы и карие глаза.

Любую информацию о местонахождении мужчины необходимо сообщить по номерам: 112 или 8 (999) 651-19-64.
Фото: Дондей.
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