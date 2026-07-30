В Азове разыскивают без вести пропавшего мужчину, нуждающегося в медпомощи

Фото: Дондей.

В Азове разыскивают без вести пропавшего 58-летнего мужчину, который нуждается в медицинской помощи.Как сообщает Donday, Валерий Ефимов не возвращался домой с 28 июля. Его родные забили тревогу и обратились в полицию.Азовчанин страдает болезнью Паркинсона, что значительно осложняет его самостоятельное передвижение и ориентацию в пространстве.В день исчезновения Валерий Ефимов был одет в шорты и синюю футболку. Рост мужчины равен 172 сантиметрам, у него среднее телосложение, седые волосы и карие глаза.Любую информацию о местонахождении мужчины необходимо сообщить по номерам: 112 или 8 (999) 651-19-64.