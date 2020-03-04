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В Азове поликлинику закрыли из-за подозрения на коронавирус

В Азове поликлинику закрыли из-за подозрения на коронавирус
В Азове Ростовской области поликлинику закрыли в срочном порядке. Инцидент произошёл утром 6 марта в центральной городской больнице на улице Измайлова.

По предварительной информации, одной из пациенток неожиданно стало плохо. У неё резко поднялась температура, женщину быстро доставили в палату. Врачи предположили, что это может быть коронавирус, и для безопасности вывели из здания всех пациентов. Двери поликлиники закрыли, люди остались ждать на улице.

На место прибыли медики в специальных защитных костюмах. Заболевшую женщину отправят на обследование, у неё возьмут анализы для проверки причин плохого самочувствия. В пресс-службе ЦГБ сообщили, что сейчас обстановка уточняется. О дальнейшем графике работы и порядке выдачи больничных листов сообщат дополнительно.

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