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В Азове объявили беспилотную опасность вечером 28 июля

В Азове объявили беспилотную опасность вечером 28 июля
Вечером 28 июля жителей Азова предупредили о беспилотной опасности. Соответствующее сообщение администрация города распространила около 23:30.

Горожанам рекомендовали покинуть открытые участки, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.

Также жителям напомнили, что запрещено фотографировать и снимать на видео беспилотники, а также приближаться к их обломкам в случае падения. При возникновении опасных ситуаций следует обращаться в экстренные службы.
Фото: Дондей
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