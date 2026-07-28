В Азове объявили беспилотную опасность вечером 28 июля
Вечером 28 июля жителей Азова предупредили о беспилотной опасности. Соответствующее сообщение администрация города распространила около 23:30.
Горожанам рекомендовали покинуть открытые участки, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.
Также жителям напомнили, что запрещено фотографировать и снимать на видео беспилотники, а также приближаться к их обломкам в случае падения. При возникновении опасных ситуаций следует обращаться в экстренные службы.