В Азове объявили беспилотную опасность вечером 28 июля

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Вечером 28 июля жителей Азова предупредили о беспилотной опасности. Соответствующее сообщение администрация города распространила около 23:30.Горожанам рекомендовали покинуть открытые участки, укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.Также жителям напомнили, что запрещено фотографировать и снимать на видео беспилотники, а также приближаться к их обломкам в случае падения. При возникновении опасных ситуаций следует обращаться в экстренные службы.