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В Азове ночью 25 июля объявили беспилотную опасность

В Азове ночью 25 июля объявили беспилотную опасность
Жителей Азова ночью 25 июля предупредили о беспилотной опасности. Сообщение об этом администрация города опубликовала в своих социальных сетях после полуночи.

Горожан призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и не поддаваться панике.

Кроме того, жителям напомнили, что запрещено вести фото- и видеосъемку. При обнаружении беспилотника необходимо сообщить в полицию или по номеру экстренной службы 112.

Ранее режим беспилотной опасности был объявлен на юге Ростовской области. Сейчас он продолжает действовать.
Фото: Дондей
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