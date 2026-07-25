В Азове ночью 25 июля объявили беспилотную опасность

Фото: Дондей

Жителей Азова ночью 25 июля предупредили о беспилотной опасности. Сообщение об этом администрация города опубликовала в своих социальных сетях после полуночи.Горожан призвали сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и не поддаваться панике.Кроме того, жителям напомнили, что запрещено вести фото- и видеосъемку. При обнаружении беспилотника необходимо сообщить в полицию или по номеру экстренной службы 112.Ранее режим беспилотной опасности был объявлен на юге Ростовской области. Сейчас он продолжает действовать.