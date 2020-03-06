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В Азове «Нива» врезалась в пассажирский автобус: пострадали люди

В Азове «Нива» врезалась в пассажирский автобус: пострадали люди
ДТП с участием общественного транспорта произошло в Азове Ростовской области. Авария случилась на улице Московской утром 13 марта.

В районе остановки «Красногоровка» водитель «Нивы» на большой скорости врезался в автобус № 8. В транспорте в это время находились пассажиры. По словам очевидцев, автомобилист перед тем, как спровоцировать ДТП, пересёк сплошную. С ним в авто ехала собака.

На месте работали сотрудники скорой помощи. Количество пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

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