В Азове ищут подозреваемого в угоне автомобиля

Фото: МО МВД России «Азовский»

В Азове и Азовском районе полиция ищет подозреваемого в угоне автомобиля 53-летнего мужчину. Ориентировку на него межмуниципальный отдел МВД России «Азовский» разместил в соцсетях.По данным правоохранителей, 20 декабря Сергей Замков угнал серебристо-бежевый «ВАЗ-21140». Машина стояла у дома № 23 на улице Ленина в селе Кугеи Азовского района. В этом году Замков уже якобы угонял легковушку и даже оказался на скамье подсудимых.Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите в дежурную часть МО МВД России «Азовский» по телефону: 8 (863) 427-14-20.