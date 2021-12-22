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В Азове ищут подозреваемого в угоне автомобиля

В Азове ищут подозреваемого в угоне автомобиля
В Азове и Азовском районе полиция ищет подозреваемого в угоне автомобиля 53-летнего мужчину. Ориентировку на него межмуниципальный отдел МВД России «Азовский» разместил в соцсетях.

По данным правоохранителей, 20 декабря Сергей Замков угнал серебристо-бежевый «ВАЗ-21140». Машина стояла у дома № 23 на улице Ленина в селе Кугеи Азовского района. В этом году Замков уже якобы угонял легковушку и даже оказался на скамье подсудимых.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщите в дежурную часть МО МВД России «Азовский» по телефону: 8 (863) 427-14-20.
Фото: МО МВД России «Азовский»
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