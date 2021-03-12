В Азове 59-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

В Азове 59-летний мужчина погиб во время пожара в частном доме. Трагедия случилась утром 14 марта в дачном некоммерческом товариществе (ДНТ) «Мичуринец-3».Как сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Ростовской области, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. С нее огонь перекинулся на ближайшие вещи, а вскоре весь дом был объят огнем.Прибывшие спасатели потушили пламя за полчаса. Когда они вошли в дом, в одной из комнат обнаружили обгоревшее тело 59-летнего мужчины.