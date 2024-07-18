В Александровке сгорела электроподстанция

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В Ростове произошел пожар на электроподстанции. ЧП случилось в Александровке днем 18 июля.Энергоноситель на проспекте 40 лет Победы загорелся около 12:30. Горожане, увидев клубы дыма, вызвали спасателей.— На место направили девять человек на трех автоцистернах, — уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.К прибытию пожарных полыхало около 20 квадратных метров установки. Пламя вывело из строя оборудование. Полностью потушить электроподстанцию удалось через час.В результате ЧП никто не пострадал.