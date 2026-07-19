В Аксайском районе зафиксировали два ландшафтных пожара

Фото: МБУ АР «УПЧС»

В Аксайском районе Ростовской области произошло два ландшафтных пожара. Подробности 19 июля сообщили в МБУ АР «УПЧС».Первое возгорание началось около 8:00 на южной окраине станицы Мишкинской. Распространение огня удалось остановить на площади 600 квадратных метров.Второй пожар произошел примерно в 10:30 уже на северной окраине станицы. Его локализовали на площади 700 квадратных метров.Напомним, до конца суток 20 июля в регионе действует режим чрезвычайной пожароопасности. В этот период специалисты предупреждают о риске ЧС, связанных с лесными и ландшафтными пожарами. Жителей просят быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем.