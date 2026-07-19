В Аксайском районе зафиксировали два ландшафтных пожара
В Аксайском районе Ростовской области произошло два ландшафтных пожара. Подробности 19 июля сообщили в МБУ АР «УПЧС».
Первое возгорание началось около 8:00 на южной окраине станицы Мишкинской. Распространение огня удалось остановить на площади 600 квадратных метров.
Второй пожар произошел примерно в 10:30 уже на северной окраине станицы. Его локализовали на площади 700 квадратных метров.
Напомним, до конца суток 20 июля в регионе действует режим чрезвычайной пожароопасности. В этот период специалисты предупреждают о риске ЧС, связанных с лесными и ландшафтными пожарами. Жителей просят быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем.