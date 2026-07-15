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В Аксайском районе сгорел автомобиль

В Аксайском районе сгорел автомобиль
В Аксайском районе Ростовской области вечером 14 июля загорелась легковушка. Происшествие случилось в городе Аксае.

В тот день на улице Гулаева был припаркован автомобиль «Шевроле Лачетти». Прохожие заметили подозрительный дым, поднимавшийся над машиной. Подойдя ближе, люди увидели, что автомобиль охватил огонь, и вызвали пожарных.

К ликвидации возгорания привлекли одну пожарно-спасательную часть. Судя по кадрам, передняя часть машины сильно обгорела.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

- Причина возгорания и ущерб устанавливаются, - добавили в МБУ АР «УПЧС».
Фото: МБУ АР «УПЧС»
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