В Аксайском районе сгорел автомобиль
В Аксайском районе Ростовской области вечером 14 июля загорелась легковушка. Происшествие случилось в городе Аксае.
В тот день на улице Гулаева был припаркован автомобиль «Шевроле Лачетти». Прохожие заметили подозрительный дым, поднимавшийся над машиной. Подойдя ближе, люди увидели, что автомобиль охватил огонь, и вызвали пожарных.
К ликвидации возгорания привлекли одну пожарно-спасательную часть. Судя по кадрам, передняя часть машины сильно обгорела.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.