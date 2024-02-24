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В Аксайском районе рыбак утонул, перевернувшись на лодке

В Аксайском районе рыбак утонул, перевернувшись на лодке
В Ростовской области мужчина погиб на рыбалке. Жуткая трагедия произошла 23 февраля в Аксайском районе.

В тот вечер мужчина отправился ловить рыбу на реку Дон, недалеко от хутора Алитуб. Он сел в надувную лодку, отплыл от берега и закинул удочку. В какой-то момент плавсредство опрокинулось, сбросив рыбака в ледяную воду. Мужчина пытался удержаться на плаву и забраться на лодку, но все попытки были тщетны.

Рыбак утонул, захлебнувшись водой. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, погибшему было 64 года.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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