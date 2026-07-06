В Аксайском районе Ростовской области пешеход получил ЧМТ после аварии
В Ростовской области пешеход получил травму головы, будучи сбитым легковушкой. ДТП произошло 5 июля в городе Аксае.
Автомобиль «Хендай Акцент» ехал по Аксайскому проспекту. Возле дома № 19, по предварительной версии событий, он не заметил переходившего дорогу 20-летнего парня.
Судя по фото с места событий, молодого человека подбросило на капот. От удара разбилось лобовое стекло. Пешехода госпитализировали с травмами различной степени тяжести, среди которых медики диагностировали черепно-мозговую травму.