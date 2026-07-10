В Аксае очевидцы сообщили о ДТП с мотоциклом

- О пострадавших ничего неизвестно, на месте экстренных служб не наблюдается, - говорит очевидец.

Фото: Дондей

В Аксае вечером 10 июля очевидцы сообщили об аварии с участием мотоцикла. Кадрами с DonDay поделился один из водителей.По словам автовладельца, ДТП произошло около 21:00 на пересечении улицы Мира и проспекта Ленина.На видео видно, что у обочины стоит мотоцикл. Под ним лежит отвалившаяся деталь. Вероятно, байк потерял ее во время столкновения с другим участником движения. Рядом с мотоциклом остановилась легковушка.Авария привлекла внимание прохожих. Судя по кадрам, люди пытаются разобраться, кто виноват в происшествии.