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В Аксае очевидцы сообщили о ДТП с мотоциклом

В Аксае очевидцы сообщили о ДТП с мотоциклом
В Аксае вечером 10 июля очевидцы сообщили об аварии с участием мотоцикла. Кадрами с DonDay поделился один из водителей.

По словам автовладельца, ДТП произошло около 21:00 на пересечении улицы Мира и проспекта Ленина.

На видео видно, что у обочины стоит мотоцикл. Под ним лежит отвалившаяся деталь. Вероятно, байк потерял ее во время столкновения с другим участником движения. Рядом с мотоциклом остановилась легковушка.

Авария привлекла внимание прохожих. Судя по кадрам, люди пытаются разобраться, кто виноват в происшествии.

- О пострадавших ничего неизвестно, на месте экстренных служб не наблюдается, - говорит очевидец.
Фото: Дондей
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