В Аксае фура врезалась в колонну военной техники: двое погибли

В городе Аксай Ростовской области случилось смертельное ДТП с участием большегруза и военного автомобиля. Трагедия произошла около 21 часа 25 марта на улице Западной.По предварительной информации, водитель фуры «Скания» на скорости влетел в припаркованный грузовой автомобиль «КрАЗ-255Б». От сильного удара кабину большегруза буквально расплющило.- В результате аварии водитель фуры скончался на месте происшествия, - сообщили в командовании Ростовского-на-Дону гарнизона.Военнослужащий по контракту из состава боевого расчета специальной техники получил серьезные травмы. 43-летний мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.Причины аварии станут известны позже.