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В Аксае фура врезалась в колонну военной техники: двое погибли

В Аксае фура врезалась в колонну военной техники: двое погибли
В городе Аксай Ростовской области случилось смертельное ДТП с участием большегруза и военного автомобиля. Трагедия произошла около 21 часа 25 марта на улице Западной.

По предварительной информации, водитель фуры «Скания» на скорости влетел в припаркованный грузовой автомобиль «КрАЗ-255Б». От сильного удара кабину большегруза буквально расплющило.

- В результате аварии водитель фуры скончался на месте происшествия, - сообщили в командовании Ростовского-на-Дону гарнизона.

Военнослужащий по контракту из состава боевого расчета специальной техники получил серьезные травмы. 43-летний мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Причины аварии станут известны позже.

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