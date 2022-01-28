В аэропорту Платов сняли с рейса двух пьяных москвичей

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В аэропорту Ростова-на-Дону сняли с рейса двух пьяных москвичей. Инцидент случился 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.Самолет должен был следовать из Ростова в Москву. В салоне 53-летний мужчина стал вести себя вызывающе. Судя по всему, храбрости ему прибавила не одна стопка горячительных напитков. На борт вызвали полицию. При попытке вывести мужчину из салона правоохранители столкнулись с его 42-летним товарищем. Он находился в той же «кондиции» и при этом мешал полицейским задержать своего друга. Москвичей отстранили от полета и доставили в отдел.На них составили несколько протоколов об административных правонарушениях по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», а также «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».Теперь москвичам придётся трезветь и ждать следующего рейса.