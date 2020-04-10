Установлена личность женщины, найденной мёртвой на берегу реки в Ростовской области
Стала известна личность женщины, найденной мёртвой на берегу реки в Ростовской области.
Погибшей оказалась 47-летняя жительница Тацинского района Людмила Рубашкина. Она пропала 6 декабря прошлого года. Дончанка вышла из своего дома в посёлке Быстрогорском и обратно не вернулась. У неё были проблемы со здоровьем. Женщина теряла ориентацию в пространстве.
Однажды Людмила уже пропадала. Весной 2019 года её нашли сотрудники автовокзала, которые связались с поисковиками, участвовавшими в розыске.
Погибшую опознала мать. По информации источника Rostov.ru, на теле имелись гнилостные изменения. Вероятно, труп пробыл в воде ни один месяц. Причина смерти женщины в настоящее время устанавливается.
Напомним, тело женщины обнаружили 12 апреля на берегу реки Быстрая в хуторе Зарубин Тацинского района. На ней была зимняя одежда.
Каких-либо повреждений на теле при визуальном осмотре замечено не было.
Как сообщили Rostov.ru в следственном управлении Ростовской области, по факту обнаружения тела жительницы Тацинского района проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства её смерти.