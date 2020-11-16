Уроженца Ростовской области будут судить за убийство собутыльника на вокзале в Новокузнецке
Уроженец Ростовской области оказался на скамье подсудимых за убийство собутыльника в Новокузнецке. Об этом рассказали 18 ноября в СУ СКР по Кемеровской области.
Как ранее сообщалось, происшествие случилось 25 июля на вокзале в Новокузнецке. В ту ночь обвиняемый распивал крепкие напитки в компании двух мужчин и женщины, с которыми недавно познакомился. При этом он активно оказывал знаки внимания женщине. Ее сожитель сделал сопернику замечание, однако тот лишь нецензурно оскорбил собутыльника. Ссора переросла в драку: 47-летний мужчина ударил ногой обвиняемого, сидящего на корточках, а затем нанес еще несколько ударов руками и ногами. Компания решила отойти в другое место, когда 33-летний уроженец Дона схватил оставленный ими нож, подбежал к обидчику и ударил его в шею.
Очевидцы вызвали полицию и рассказали о случившемся правоохранителям, которые оказались недалеко от места происшествия. Подозреваемого задержали и завели в отношении него уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, уточнив, что убивать не хотел.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в ведомстве.
В ходе следствия выяснилось, что мужчина переехал в Новокузнецк из Ростовской области в декабре 2019 года.