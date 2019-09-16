Ураганный ветер повалил десятки деревьев в Ростове



В Ростове поднявшийся сильный ветер повалил десятки деревьев. Стихия разгулялась в донской столице 18 сентября.



О происшествиях, связанных с падениями деревьев, ростовчане сообщали из разных районов города. Так, в жилом дворе на проспекте 40-летия Победы рухнул ствол. По счастливой случайности, в результате инцидента никто не пострадал.







В этот же день деревья упали возле школы № 57 и на территории детского сада на улице Восточной.



В результате падения деревьев оказались повреждены несколько автомобилей. На пересечении улицы Пушкинской и проспекта Буденновского дерево обрушилось на припаркованную иномарку. На улице Ильича ствол повредил сразу две машины. На Текучева большая ветка помяла крышу «Киа».







Напомним, непогода продлится в Ростове до конца дня 19 сентября.



