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Ураганный ветер повалил десятки деревьев в Ростове

Ураганный ветер повалил десятки деревьев в Ростове
В Ростове поднявшийся сильный ветер повалил десятки деревьев. Стихия разгулялась в донской столице 18 сентября.

О происшествиях, связанных с падениями деревьев, ростовчане сообщали из разных районов города. Так, в жилом дворе на проспекте 40-летия Победы рухнул ствол. По счастливой случайности, в результате инцидента никто не пострадал.



В этот же день деревья упали возле школы № 57 и на территории детского сада на улице Восточной.

В результате падения деревьев оказались повреждены несколько автомобилей. На пересечении улицы Пушкинской и проспекта Буденновского дерево обрушилось на припаркованную иномарку. На улице Ильича ствол повредил сразу две машины. На Текучева большая ветка помяла крышу «Киа».



Напомним, непогода продлится в Ростове до конца дня 19 сентября.

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