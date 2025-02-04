Упавшее дерево парализовало движение на Варфоломеева в Ростове

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону на улице Варфоломеева обрушилось крупное дерево. Свидетели происшествия выложили фотографии в социальных сетях 4 февраля.Сильный снегопад в Ростовской области приводит к тому, что деревья и другие конструкции не выдерживают веса снега. В результате в донской столице произошло падение дерева, заблокировавшего проезжую часть рядом с Центральной городской больницей.Судя по видеозаписям, один из автомобилей сильно поврежден. Однако, как отмечают очевидцы, в происшествии никто не пострадал.