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Упавшее дерево парализовало движение на Варфоломеева в Ростове

Упавшее дерево парализовало движение на Варфоломеева в Ростове
В Ростове-на-Дону на улице Варфоломеева обрушилось крупное дерево. Свидетели происшествия выложили фотографии в социальных сетях 4 февраля.

Сильный снегопад в Ростовской области приводит к тому, что деревья и другие конструкции не выдерживают веса снега. В результате в донской столице произошло падение дерева, заблокировавшего проезжую часть рядом с Центральной городской больницей.

Судя по видеозаписям, один из автомобилей сильно поврежден. Однако, как отмечают очевидцы, в происшествии никто не пострадал.
Фото: соцсети
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