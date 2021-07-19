Умерший после жестокого избиения черенком от лопаты оказался полицейским из Новочеркасска
Как ранее сообщал Rostov.ru, 1 июля на пересечении улиц Маяковского и Фрунзе неизвестный напал на 33-летнего мужчину. Потерпевший получил серьёзные травмы. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Через 19 дней он скончался в реанимации.
Оказалось, что погибший был полицейским. Мужчина - младший лейтенант внутренней службы МВД в Новочеркасске. В день трагедии он возвращался домой с тренировки. На светофоре отвлекся на телефон, когда внезапно на него напали сзади.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, нападавшим оказался ранее судимый за кражи и грабеж 25-летний житель Новочеркасска. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В связи с тем, что пострадавший умер в больнице от полученных травм, статью могут изменить на более тяжкую.
Если вину злоумышленника получится доказать в суде, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Умерший в Новочеркасске от ударов черенком лопаты оказался полицейским.
фото: pozdravlyamba.ru