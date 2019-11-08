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Умер известный пилот СССР из Ростовской области Иван Погорелов

Умер известный пилот СССР из Ростовской области Иван Погорелов
Умер известный пилот СССР из донского региона Иван Погорелов. Об этом стало известно 9 ноября.

Известно, что Иван Погорелов родился и вырос в Сальском районе в небольшом селе Новый Егорлык. После начала войны, в 1941 году, его отправили в Курганскую авиашколу, где он дослужился до начальника училища.

За время работы пилотом Иван Погорелов летел на УТ-1, УТ-2, У-2, П-5, Як-12, Як-18 и других.

Иван Погорелов умер на 107-м году жизни после продолжительной болезни.

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