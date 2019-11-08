Умер известный пилот СССР из Ростовской области Иван Погорелов



Умер известный пилот СССР из донского региона Иван Погорелов. Об этом стало известно 9 ноября.



Известно, что Иван Погорелов родился и вырос в Сальском районе в небольшом селе Новый Егорлык. После начала войны, в 1941 году, его отправили в Курганскую авиашколу, где он дослужился до начальника училища.



За время работы пилотом Иван Погорелов летел на УТ-1, УТ-2, У-2, П-5, Як-12, Як-18 и других.



Иван Погорелов умер на 107-м году жизни после продолжительной болезни.