Угрозу применения БПЛА объявили вечером 22 июня на Дону

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Вечером 22 июня в Ростовской области была объявлена беспилотная опасность. Соответствующее уведомление получили жители региона около 20:00. Населению рекомендовали покинуть улицы, переместиться в помещения и держаться подальше от окон.Накануне ночью, как стало известно, силами противовоздушной обороны была отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Инциденты были зафиксированы над Гуково, Верхнедонским и Чертковским районами. По информации экстренных служб, последствий на земле не обнаружено, пострадавших нет.