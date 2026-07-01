Угрозу применения БПЛА объявили вечером 1 июля на Дону
В Ростовской области сообщили об угрозе беспилотников вечером 1 июля. РСЧС предупредило жителей региона о возможной опасности.
Около 21:00 зафиксировали угрозу применения беспилотников в Ростовской области.
Силам РСЧС рекомендовали:
• Избегать открытых участков улиц, улиц и парков.
• Немедленно укрыться в помещениях, отойти от окон и других возможных источников осколков.
• Держать радио, телевидение или смартфон на связи для получения новых инструкций.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском районах.