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Угрозу применения БПЛА объявили вечером 1 июля на Дону

Угрозу применения БПЛА объявили вечером 1 июля на Дону

В Ростовской области сообщили об угрозе беспилотников вечером 1 июля. РСЧС предупредило жителей региона о возможной опасности.

Около 21:00 зафиксировали угрозу применения беспилотников в Ростовской области.

Силам РСЧС рекомендовали:
• Избегать открытых участков улиц, улиц и парков.
• Немедленно укрыться в помещениях, отойти от окон и других возможных источников осколков.
• Держать радио, телевидение или смартфон на связи для получения новых инструкций.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском районах.
Фото: Дондей
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