Угрозу применения БПЛА объявили вечером 1 июля на Дону

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В Ростовской области сообщили об угрозе беспилотников вечером 1 июля. РСЧС предупредило жителей региона о возможной опасности.Около 21:00 зафиксировали угрозу применения беспилотников в Ростовской области.Силам РСЧС рекомендовали:• Избегать открытых участков улиц, улиц и парков.• Немедленно укрыться в помещениях, отойти от окон и других возможных источников осколков.• Держать радио, телевидение или смартфон на связи для получения новых инструкций.Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском районах.