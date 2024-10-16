Уголовное дело возбудили по факту гибели монтажника, упавшего с крыши школы в Шахтах

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Уголовное дело возбудили по факту гибели 43-летнего монтажника в Ростовской области. Трагедия случилась 14 октября в городе Шахты.Строитель во время сильного дождя работал на крыше здания Детской школы искусств на улице Пролетарской, 135. В какой-то момент он оступился и упал с высоты третьего этажа. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.В СУ СКР по Ростовской области заявили, что по факту произошедшего возбуждено дело по статье «Нарушение требований охраны труда».Отметим, что ремонтом учреждения занимается московская компания ООО «Полихолдингстрой». Она была зарегистрирована в 2017 году. Подрядчик должен завершить объект 30 сентября.